Вперше в місті стартує мистецький онлайн-проєкт для дітей та дорослих від Агенції промоції «Суми»

«Ми розуміємо, що з 2020 року світ вимушено перейшов у режим онлайн – люди навчаються, розважаються та працюють в мережі. Та попри це є унікальна можливість дізнатися більше про рідне місто, навіть не виходячи з дому, зокрема, ознайомитися із творчістю сумських митців онлайн. Водночас, таким чином, художня література, поезія та сфера дозвілля, родом із Сум здобуде більшу кількість прихильників», – підкреслюють в Агенції промоції «Суми».

Розпочнуть мистецький пізнавальний проєкт з літературних онлайн-читань від арт-тренера, письменниці, ілюстраторки дитячих книг Світлани КАЧУРОВСЬКОЇ. Вона познайомить сумчан зі Світайликами – авторськими героями, які допоможуть усім прокинутися в морозний ранок.

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