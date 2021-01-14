Сумской апелляционный суд оставил подозреваемого в разбое без меры пресечения Сумской апелляционный суд распространил комментарий по делу об избрании меры пресечения одному из подозреваемых в совершении разбоя на семью предпринимателя.

19 января коллегия судей уголовной палаты Сумского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы, которой одному из членов организованной группы лиц, подозреваемому в разбойном нападении на семью предпринимателя из Кролевца, 21 декабря 2020 года была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В своей апелляционной жалобе сторона обвинения просила отменить постановление следственного судьи суда первой инстанции и продолжить подозреваемому ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы, коллегия судей частично удовлетворила требования прокурора и отменил решение следственного судьи местного суда в связи с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона. Сумской апелляционный суд, соблюдая требования Уголовно-процессуального кодекса Украины, постановил новое решение, которым был вынужден отказать стороне обвинения в продолжении лицу меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку в соответствии с требованиями ч.5 ст. 202, ч.1 ст.203 и ч.1 ст. 205 УПК Украины, начиная с момента вынесения следственным судьей суда первой инстанции постановления об отказе в продлении срока содержания лица под стражей и избрания ей другой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, ранее избранная лицу мера пресечения в виде содержания под стражей прекратил свое действие 21 декабря 2020 года. Иными словами, меры пресечения в виде содержания под стражей, которую и следователь в своем ходатайстве, и прокурор в апелляционной жалобы просили апелляционный суд продлить, уже на момент подачи апелляционной жалобы не существовало. Вместе с тем, стоит отметить, что следователь и прокурор ни были лишены возможности ходатайствовать в апелляционном суде о повторном примененим в отношении лица меры пресечения в виде содержания под стражей в соответствии с ч.4 ст. 176 УПК Украины.