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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:52226

В Сумах информтабло на остановках работают с перебоями

В связи с работами по замене оборудования, которые проводит провайдер, информационные табло будут временно работать с перебоями.

Возможно некорректное отображение информации на экранах, или же устройство может быть вообще выключен, сообщает КП «»Электроавтотранс.

По состоянию на среду, 20 января:

- возобновлена работа интерактивных информеров на остановках «ЦУМ» в обоих направлениях движения,

- частично (могут быть временные отключения) - на остановке «ТЦ Березка»;

- не работают - на остановке «ул. Металлургов» в направлении центра города и на остановке «ул. Веретеновская» (р-н Добровольной).

По прогнозам провайдера, ремонтные работы продлятся как минимум до конца текущей недели, а отследить движение коммунального транспорта в режиме оnline всегда можно здесь http://troleybus.sumy.ua/#OO2-Navigation-block.

Общество
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