В Сумах информтабло на остановках работают с перебоями

Возможно некорректное отображение информации на экранах, или же устройство может быть вообще выключен, сообщает КП «»Электроавтотранс.
По состоянию на среду, 20 января:
- возобновлена работа интерактивных информеров на остановках «ЦУМ» в обоих направлениях движения,
- частично (могут быть временные отключения) - на остановке «ТЦ Березка»;
- не работают - на остановке «ул. Металлургов» в направлении центра города и на остановке «ул. Веретеновская» (р-н Добровольной).
По прогнозам провайдера, ремонтные работы продлятся как минимум до конца текущей недели, а отследить движение коммунального транспорта в режиме оnline всегда можно здесь http://troleybus.sumy.ua/#OO2-Navigation-block.