«Кролевецкий агролесхоз» возглавил тренер по джиу-джитсу Со 19 января депутат Кролевецкого городского совета Дмитрий Бочаров назначен на должность директора ДП «Кролевецкий агролесхоз».

Он заключил контракт с руководством Сумского областного коммунального предприятия «Сумыоблагролес» сроком на 3 года.

Дмитрий Бочаров избран депутатом Кролевецкого городского совета от Сумской областной организации ПП «Слуга народа». До назначения на должность директора ДП «Кролевецкий агролесхоз» работал тренером-преподавателем по джиу-джитсу ДЮСШ «Олимп» Кролевецкого городского совета, является тренером национальной сборной по джиу-джитсу.

Напомним, 14 декабря, на первом пленарном заседании второй сессии восьмого созыва, депутаты Кролевецкой городского совета приняли решение о предоставлении ходатайства перед Сумским областным советом о передаче целостного имущественного комплекса ДП «Кролевецкий агролесхоз» в коммунальную собственность Кролевецкой городской территориальной громаде в лице Кролевецкого городского совета. Предварительно, 11 декабря, на заседании сессии Сумского областного совета депутаты создали рабочую группу по изучению вопроса возможности передачи районных дочерних предприятий «Сумыоблагролес» в коммунальную собственность городских, поселковых и сельских советов, объединенных территориальных громад Сумской области.