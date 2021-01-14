На Сумщине пожарные 4 часа тушили возгорание бани 19 января в 19:14 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании бани по ул. Набережная в с. Бакировка Ахтырского района.

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым из-под кровли сооружения. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 6-й государственной пожарно-спасательной части и 31-го пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю сооружения по всей площади, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части здания. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от естественного водоема, который был расположен на расстоянии 50 метров от очага горения.

В 21:53 возгорание локализовали, а в 23:55 - потратив на тушение почти 8 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.