В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 19 января в 14:02 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Рокоссовского в г. Конотоп.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым из-под кровли. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади в 3 кв. м и стены на площади до 8 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома и рядом расположенную хозяйственную постройку.

В 14:13 возгорание локализовали, а в 14:29 - потратив на тушение почти 1 тонну воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.