Сумское КП «Инфосервис» объяснилось по цене обслуживания камер наблюдения в школах Учитывая внимание к деятельности коммунального предприятия, в частности, к услугам по обслуживанию систем видеонаблюдения в учебных заведениях города КП информирует по этому поводу.

«Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об интегрированной системе видеонаблюдения и видеоаналитики населенных пунктов Сумской городской объединенной территориальной громады (согласно Положению КП «Инфосервис» определено администратором системы), профильной городской программы, задач владельца системы - Сумского городского совета.

Техническую поддержку осуществляют квалифицированные работники предприятия.

Например, стоимость технического облуживания системы видеонаблюдения из 9 камер вместе с каналом связи для обеспечения передачи данных от видеокамер к системе хранения составляет 2119 грн с НДС.

Услуга состоит из выполнения следующих задач:

• Внешний осмотр коммутационных центров, видеорегистраторов, источников питания, видеокамер в зависимости от количества размещенных по каждому объекту;

• Проверка правильности функционирования видеорегистраторов;

• Чистка, протирка от пыли, грязи, коррозии;

• Замер величины напряжения питания;

• Проверка правильности установки, исправности монтажа и внешних проводок;

• Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений;

• Обезжиривание, очистка оптической системы спиртом;

• Проверка выходного сигнала с помощью мультиметра;

• Чистка контактов системы видеонаблюдения;

• Подготовка к использованию в осенне-зимних условиях: проверка герметичности и корректировки гермокожухов, блоков управления, поворотных приборов;

• Проверка целостности кабелей методом прозвона;

• Профилактический осмотр элементов системы;

• Регулярная проверка работоспособности и корректности работы камер наблюдения;

• Обеспечение времени работы системы на уровне не менее 95% в неделю;

• Обновление программного обеспечения видеокамер;

• Обновление программного обеспечения видеорегистраторов;

• Настройка размещения видеокамер, их положение, охват, фокуса и т.п.;

• Организация вывода изображения с видеокамер по заданию Заказчика на вебресурсы Заказчика или публичные сервисы видеохостинга;

• Восстановление элементов системы видеонаблюдения Заказчика в случае выхода их из строя;

• Регулярная проверка работоспособности и корректности работы камер наблюдения 24/7;

• Обеспечение передачи данных от видеокамер к системе хранения (эксплуатация, обслуживание, модернизация серверного оборудования предприятия) и воспроизведения с использованием собственных каналов связи до всех объектов видеонаблюдения Заказчика;

• Осуществляется поддержка сетевого и другого сопутствующего оборудования, которое задействовано в работе систем видеонаблюдения Заказчика;

• Аналитика состояния систем видеонаблюдения и сетей, используемых для подключения оборудования систем видеонаблюдения Заказчика;

• Консультирование пользователей по вопросам, возникающим в них по функционированию систем видеонаблюдения;

• Взаимодействие с правоохранительными органами;

• Обеспечение доступа правоохранительных органов к видеоинформации;

Стоимость услуг является экономически обоснованной, учитывая повышение минимальной заработной платы и других составляющих расходов на услуги.

Также обращаемся с просьбой ко всем читателям - сравнивая стоимость услуги, учитывайте не только стоимостные показатели, но и количество технических задач, специфику услуги, ее составляющие», - говорится в сообщении.

Напомним: директор школы № 12 Ирина Губская обвинила КП в завышении стоимости его улсуг в 11 раз.