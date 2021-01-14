Сумское КП «Инфосервис» объяснилось по цене обслуживания камер наблюдения в школах

«Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об интегрированной системе видеонаблюдения и видеоаналитики населенных пунктов Сумской городской объединенной территориальной громады (согласно Положению КП «Инфосервис» определено администратором системы), профильной городской программы, задач владельца системы - Сумского городского совета.
Техническую поддержку осуществляют квалифицированные работники предприятия.
Например, стоимость технического облуживания системы видеонаблюдения из 9 камер вместе с каналом связи для обеспечения передачи данных от видеокамер к системе хранения составляет 2119 грн с НДС.
Услуга состоит из выполнения следующих задач:
• Внешний осмотр коммутационных центров, видеорегистраторов, источников питания, видеокамер в зависимости от количества размещенных по каждому объекту;
• Проверка правильности функционирования видеорегистраторов;
• Чистка, протирка от пыли, грязи, коррозии;
• Замер величины напряжения питания;
• Проверка правильности установки, исправности монтажа и внешних проводок;
• Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений;
• Обезжиривание, очистка оптической системы спиртом;
• Проверка выходного сигнала с помощью мультиметра;
• Чистка контактов системы видеонаблюдения;
• Подготовка к использованию в осенне-зимних условиях: проверка герметичности и корректировки гермокожухов, блоков управления, поворотных приборов;
• Проверка целостности кабелей методом прозвона;
• Профилактический осмотр элементов системы;
• Регулярная проверка работоспособности и корректности работы камер наблюдения;
• Обеспечение времени работы системы на уровне не менее 95% в неделю;
• Обновление программного обеспечения видеокамер;
• Обновление программного обеспечения видеорегистраторов;
• Настройка размещения видеокамер, их положение, охват, фокуса и т.п.;
• Организация вывода изображения с видеокамер по заданию Заказчика на вебресурсы Заказчика или публичные сервисы видеохостинга;
• Восстановление элементов системы видеонаблюдения Заказчика в случае выхода их из строя;
• Регулярная проверка работоспособности и корректности работы камер наблюдения 24/7;
• Обеспечение передачи данных от видеокамер к системе хранения (эксплуатация, обслуживание, модернизация серверного оборудования предприятия) и воспроизведения с использованием собственных каналов связи до всех объектов видеонаблюдения Заказчика;
• Осуществляется поддержка сетевого и другого сопутствующего оборудования, которое задействовано в работе систем видеонаблюдения Заказчика;
• Аналитика состояния систем видеонаблюдения и сетей, используемых для подключения оборудования систем видеонаблюдения Заказчика;
• Консультирование пользователей по вопросам, возникающим в них по функционированию систем видеонаблюдения;
• Взаимодействие с правоохранительными органами;
• Обеспечение доступа правоохранительных органов к видеоинформации;
Стоимость услуг является экономически обоснованной, учитывая повышение минимальной заработной платы и других составляющих расходов на услуги.
Также обращаемся с просьбой ко всем читателям - сравнивая стоимость услуги, учитывайте не только стоимостные показатели, но и количество технических задач, специфику услуги, ее составляющие», - говорится в сообщении.
Напомним: директор школы № 12 Ирина Губская обвинила КП в завышении стоимости его улсуг в 11 раз.