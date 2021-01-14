Сумской биатлонист в ТОП-6 на кубке IBU Сегодня, 20 января, в немецком Арбере короткой индивидуальной гонкой у мужчин открылся второй этап Кубка IBU нынешнего сезона.

В условиях расширенного списка стартующих, попадать в кубковые очки в нынешнем сезоне куда сложнее, чем в предыдущие годы. И задача пробиться в топ-40 из 156-ти участников индивидуалки покорилась троим из шести соревновавшихся сегодня в Арбере украинцев. Чисто на всех рубежах не сумел отработать никто из наших ребят, однако четырьмя нулями смог сегодня похвастать лишь один участник, даже несмотря на вполне умеренный ветер на стрельбище, пишет biathlon.com.ua.

Отличная гонка удалась сумчанину Богдану Цымбалу! Расчетливо отработав на дистанции и допустив при этом всего один промах, наш спортсмен финишировал шестым в гонке! На финише Богдан уступил менее минуты времени победителя и в третий раз в карьере принял участие в цветочной церемонии награждения гонки Кубка IBU!

Очень неплохую скорость, особенно на первой половине дистанции, демонстрировал уроженец Сумщины Андрей Доценко. Однако аккуратно «нарисованные» единички на всех огневых рубежах позволили черниговскому спортсмену закончить гонку 30-м. На одну позицию выше расположился Тарас Лесюк, который на дистанции был значительно менее быстрым, но свое взял лучшей точностью: всего два 45-секундных штрафа и 29-й результат.

Еще троим украинцам неточность на рубежах не позволила побороться за попадание в зачетную зону. Руслан Бригадир и глуховчанин Денис Насыко при пяти штрафах у каждого финишировали 46-м и 60-м соответственно. А самому молодому в нынешнем составе 22-летнему Сергею Теленю пока очень не хватает скорости для уровня Кубка IBU: при четырех промахах у него 71-й результат.

Победу в гонке праздновал норвежец Эндре Стрёмсхейм, проведший стрельбу всего с одним промахом. Все шансы встать на высшую ступень подиума были и у Филиппа Наврата, но представитель Германии сам украл у себя победу двумя штрафами на заключительном рубеже и в итоге отстал на 31 секунду. Третий – еще один норвежец Александер Фьельд Андерсен.

Без преувеличения исторической получилась эта гонка для биатлона Новой Зеландии! Феноменальный Кэмпбэлл Райт (парню всего 18 лет, он еще даже не юниор) показал лучший результат в истории своей страны, финишировав пятым! До этого новозеландским рекордом во взрослых международных соревнованиях было 12-е место Бенджамина Фалконера в гонке преследования этапа Кубка IBU в Банско в сезоне 2008/09. Но тогда в невероятной по своей ветровой обстановке гонке к финишу пришло всего 22 участника.

Короткая индивидуальная гонка. Мужчины

1. Эндре Стрёмсхейм (0+0+0+1) 41:33,7

2. Филипп Наврат (0+0+0+2) +30,8

3. Александер-Фьельд Андерсен (1+0+0+1) +35,3

...

6. Богдан Цымбал (0+0+1+0) +58,4

29. Тарас Лесюк (0+1+1+0) +2:59,4

30. Андрей Доценко (1+1+1+1) +3:07,0

46. Руслан Бригадир (0+2+1+2) +4:25,9

60. Денис Насыко (1+1+2+1) +5:16,0

71. Сергей Телень (1+2+0+1) +5:50,4