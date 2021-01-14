На Сумщине за прошлый год образовалось 3,5 тысячи новых семей Свадебный марш для двух, немногочисленные гуляния и другие карантине ограничения не помешали влюбленным, которые решили в 2020 году официально зарегистрировать отношения.

По словам начальника Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (Сумы) Ирины Свистун, отвечая вызовам настоящего и соблюдая все правила карантина, специалисты юстиции в прошлом году продолжали оказывать гражданам услуги по регистрации брака.

В среднем по трем областям (Сумская, Черниговская, Полтавская) на каждый день приходило по 34 свадьбы. В частности, в Сумской в течение 2020 года в учреждения государственной регистрации актов гражданского состояния обратилось 3,5 тысячи влюбленных пар. Вместе с тем, популярностью пользовалась и современная услуга Министерства юстиции «Брак за сутки». Уменьшить время на ожидание и в сокращенные сроки провести церемонию бракосочетания в Сумской области решили 475 новых семей.