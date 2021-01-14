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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:56154

В Сумах серийному карманнику дали 4,7 года за решеткой

Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 34-летнего серийного карманника.

Установлено, что впервые мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов в 18-летнем возрасте. Тогда он был приговорен к 3 годам лишения свободы за хищение чужого имущества и грабеж. После освобождения из мест лишения свободы на путь исправления не стал и с тех пор уже был осужден 12 раз за кражи. В последнее время специализировался исключительно на похищении имущества из карманов граждан. В суде доказано его причастность к 13 подобных кражам. У сумчан, которые что-то покупали в магазине или на базаре, мужчина воровал преимущественно мобильные телефоны и кошельки.

Обвиняемый вину свою признал полностью. По приговору суда, с учетом неотбытой части предыдущего наказания, осужден к 4 годам 7 месяцам лишения свободы (ч. 2 ст. 185 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
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