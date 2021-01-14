В Сумах суд присяжных рассматривает дело в отношении мужчины, уже осужденного к пожизненному лишению свободы 2 февраля в 10.20 состоится следующее судебное заседание по делу в отношении уже осужденного к пожизненному лишению свободы гражданина С.

Мужчину обвиняют в умышленном убийстве своего коллеги из корыстных побуждений (п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины). В судебное заседание вызывают свидетелей для допроса.

Согласно данным обвинительного акта, события произошли еще в марте 1996 года. Тогда в собственном подъезде из охотничьего оружия был убит человек. Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемый одолжил у своего коллеги 100 долларов США. Но уже через несколько дней последний потребовал возврата долга. Чтобы не отдавать деньги, нападающий дождался коллегу в подъезде и выстрелил в него.

Напоминаем, что 15 июля 2019 года, в ходе подготовительного судебного заседания, обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного производства в отношении него судом присяжных. Учитывая, что санкция ч. 2 ст. 115 УК Украины предусматривает возможность назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы, суд удовлетворил ходатайство обвиняемого о рассмотрении дела судом присяжных в составе двух судей и трех присяжных.