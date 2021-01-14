В Сумах подросток обокрал школу Полицейские разоблачили несовершеннолетнего парня, который совершил кражу из помещения школы.

19 января в полицию поступило сообщение о краже из школы в селе Чернеччина Сумского района. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили, что кражу совершил 15-летний парень, житель этого же села. Повредив дверь, он проник в помещение школы и похитил оттуда 250 гривен, флеш-накопитель и складной нож. Похищенное полицейские изъяли.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», в рамках которого проводятся следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет. Полиция проверяет злоумышленника на совершение других правонарушений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.