Конотопские полицейские нашли у рецидивиста обрез охотничьего ружья При проверке оперативной информации у жителя села Раки Конотопского района сотрудники полиции обнаружили и изъяли обрез гладкоствольного охотничьего ружья и патроны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в рамках ранее открытого уголовного производства, правоохранители разоблачили неоднократно судимого 32-летнего гражданина. Предварительно установлено, что мужчина похитил из гаража своего знакомого электроинструмент и охотничье ружье. Впоследствии инструмент злоумышленник продал, а из ружья сделал обрез, который в дальнейшем планировал использовать для браконьерства.

В домовладении злоумышленника полицейские изъяли обрез гладкоствольного охотничьего ружья 16-го калибра с уничтоженными номерами, 2 патрона 16-го калибра и обособленную часть ствола. Все «находки» направили на экспертизу в НИЭКЦ.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.