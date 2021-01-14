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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:15166

Поліція Сумщини нагадує громадянам правила безпеки на дорозі під час складних погодних умов

Погіршення погодних умов призводить до обледеніння покриття доріг та ускладнення видимості, що у свою чергу часто тягне за собою збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод.

Поліцейські радять громадянам, при можливості, краще взагалі відмовитись від поїздок на далекі відстані в негоду. А якщо виникла така потреба, і ви все ж таки змушені сісти за кермо, потурбуйтеся про власну безпеку. Не ігноруйте паски безпеки – пристебніться самі та прослідкуйте, щоб всі пасажири були пристебнутими.
Особливу увагу зверніть на технічний стан шин свого авто – вони повинні забезпечувати максимальне зчеплення з дорожнім покриттям, бути надійними та відповідати погодним умовам.
Обов’язково дотримуйтесь встановлених швидкісних режимів. Під час руху при складних погодних умовах всі рухи і маневри слід виконувати плавно, а також уникати різких гальмувань.
При перестроюванні пам’ятайте, що водії, які рухаються позаду вас на слизькому покритті, можуть занадто пізно відреагувати на ваші дії. Тому перед початком маневру подавайте сигнал трохи раніше, ніж робили це влітку. Поряд із цим будьте готовими до маневру автомобіля, який їде попереду і тримайте відповідну дистанцію.
В сильний дощ та сніг краще зупинитися та перечекати негоду. Під час зупинки
в умовах недостатньої видимості, на транспортному засобі мають бути ввімкнені габаритні або стоянкові ліхтарі, а при вимушеній зупинці додатково – аварійна світлова сигналізація. Крім того, дозволяється додатково увімкнути ближнє світло або протитуманні фари та задні протитуманні ліхтарі.
В умовах недостатньої видимості використовуйте протитуманні фари як окремо, так і з ближнім або дальнім світлом фар, а в темну пору доби на неосвітлених ділянках доріг - лише разом з ближнім або дальнім світлом фар.
Дотримуйтесь Правил дорожнього руху, будьте обачні та уважні за кермом.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Общество
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