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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Малий та середній бізнес Сумщини серед лідерів в Україні парантинних» виплатах

Сумщина - лідер серед областей України по наданню допомоги малому та середньому бізнесу по частковому безробіттю на період карантину.

Задля пом’якшення ситуації, спричиненої коронавірусом, Урядом передбачена виплата допомоги по частковому безробіттю на період карантину роботодавцям із числа малого та середнього бізнесу для виплати найманим працівникам, які залишились без заробітку, та фізичним особам-підприємцям, які не використовують найману працю.

Прийнято12 тис. рішень щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину для 17,2 тис. осіб з них: 10,2 тис. по ФОПам, які не використовують найману працю, та 1,5 тис. рішень по роботодавцям на покриття витрат на заробітну плату 7,1 тис. працівників.

Цією допомогою скористалися роботодавці та ФОПи в галузях «Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва», «Будівництво житлових і нежитлових будівель», «Пасажирський наземний транспорт міського та приміське сполучення», «Допоміжне обслуговування наземного транспорту», «Вирощування зернових культур», «Лісівництво та інша діяльність в лісогосподарстві», «Неспеціалізована оптова торгівля»,  «Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям», «Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах», «Надання послуг перукарнями та салонами краси», «Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування», «Діяльність туристичних агентств» та інші. Фінансова підтримка представникам малого та середнього бізнесу склала майже 100 млн. грн.

- Нещодавно, керуючись Законом «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», - говорить директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, - ми надали одноразову матеріальну допомогу 390 юридичним особам для виплати 5442 найманим працівникам у галузях «Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами», «Неспеціалізована оптова торгівля», «Будівництво доріг і автострад», «Будівництво житлових і нежитлових будівель», «Вирощування зернових, бобових і насіння олійних культур», «Комплексне обслуговування об'єктів», «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах», «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» тощо. Сума виплачених коштів склала 26,4 млн. грн. Отже, в область «зайшло» майже 126 млн. вкрай необхідних компенсаційних виплат.

Экономика Карантин Помощь при карантине
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