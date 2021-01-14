В Ромнах пожарные спасли три гаража, два автомобиля и жилой дом (видео) 19 января в 11:25 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Гетмана Мазепы в г. Ромны.

О пожаре сообщил владелец, который почувствовал резкий запах дыма в помещении и, выкатив автомобиль изнутри, самостоятельно приступил к тушению. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место, пожарные установили, что огнем охвачено перекрытие на площади в 1 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на все здание, рядом расположенные еще два гаража, автомобиль и жилой дом.

В 11:30 возгорание локализовали, а в 11:40 - потратив на тушение почти 3 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.