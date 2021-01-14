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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:33228

В сумском центре реинтеграции перестали кормить

На прошлой неделе сумчане сообщили о большой проблеме на КП Сумского горсовета «Центр реинтеграции бездомных граждан».

Несколько десятков бездомных, для которых центр - единственный способ спастись от мороза и голода, - могут оказаться на улице. Ведь уже несколько месяцев счета КП заблокированы казначейством.

Информацию подтвердил директор центра Андрей Гмыря. По его словам, им пришлось обратиться в суд на департамент соцзащиты населения и казначейство (дело №480/7923/20).

- Дело по сути будут рассматривать уже 27 января, - рассказывает директор центра. - Счета заблокированы, но мы все же пускаем людей на ночь, чтобы они могли переночевать в тепле. Правда, без душа и еды. На это у нас нет средств. Причина - в незаконных действиях руководства департамента, которое на основании какого-то непонятного документа без подписей решило, что у нас много денег, и вынуждает подписать другой документ, который не соответствует реальным финансовым нуждам центра. В результате нам заблокировали счета еще в октябре 2020 года. Мы несколько раз обращались к мэру города, депутатам, но пока так и не получили ни ответа, ни поддержки - ничего.

За комментариями мы обратились в департамент социальной защиты населения Сумского горсовета. Но информация, которую мы получили там, нас крайней удивила. По словам нашего собеседника, во время кампании по формированию бюджета на 2021 год руководство КП «Центр реинтеграции бездомных граждан» якобы подало документ, в котором указало, что у них образовались достаточно большие излишки.

Мы переспросили, и нам еще раз уточнили: «Фактически они указали, что у них больше денег, чем им надо. Что у них есть все, от мыла до продуктов, и даже зарплата больше, чем надо». В казначействе якобы не сошелся дебет с кредитом, и счета КП были заблокированы. Но в департаменте подчеркивают, что это не они, а именно казначейство заблокировало счета. В то же время в соцзащите пояснили, что для решения проблемы нужно всего лишь, чтобы бухгалтер КП подал уточняющую справку в казначейство, однако на предприятии почему-то не хотят делать этого.

На КП же убеждены, что сделали все правильно, а что касается документа, на который ссылаются в департаменте, - хотят, чтобы суд разобрался в его происхождении.

Но проблема в том, что, пока идут разборки между КП, департаментом и казначейством, люди, которые оказались в непростой жизненной ситуации - на улице, не могут получить еду, пишет Ваш шанс.

Общество
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