Сумские биатлонисты поедут на чемпионат Европы Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составом команды, которая примет участие в чемпионате Европы, который пройдет с 27 по 31 января в польских Душниках-Здруй.

Как сообщил главный тренер сборной Юрай Санитра, в Польшу в том числе отправятся спортсмены основной команды, которые будут выступать на ближайшем этапе Кубка мира в Антхольце. Также в состав сборной войдут представители команды Б, которые соревнуются на Кубке IBU.

Женщины: Вита Семеренко, Екатерина Бех, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Ирина Петренко.

Мужчины: Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Андрей Доценко, Руслан Бригадир.

Отметим, что Дмитрий Подручный, Антон Дудченко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко и Дарья Блашка после этапа в Антхольце отправятся на тренировочный сбор в словенскую Поклюку, где будут готовиться к чемпионату мира.