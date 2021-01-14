В Сумах спасатели дважды оказывали помощь пожилым женщинам 19 января в 16:47 в Службу спасения «101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Успенского в г. Сумы.

На место вызова было направлено дежурный караул группы специальной пожарной техники. Как выяснилось, на линию экстренного вызова «101» звонила знакомая потерпевшей, которая, придя к ней, увидела, что та упала и не может самостоятельно подняться. Спасатели с помощью носилок осторожно подняли бабушку и перевели на кровать.

В тот же день, в 19:31 произошел похожий случай по ул. Новоместенская в Сумах. В обоих случаях, для оказания помощи привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.