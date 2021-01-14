На Сумщине на пожаре травмирована 85-летняя женщина 19 января в 9:29 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Рябина Великописаревской ОТГ.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым из окон здания. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 13-й государственной пожарно-спасательной части и 36-го государственного пожарно-спасательного поста.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений местные жители пытались самостоятельно укротить возгорание и вывели из дома хозяйку, 1936 года рождения, которую «скорая» доставила в реанимационное отделение Ахтырской ЦРБ.

На момент прибытия пожарных дом внутри был почти полностью охвачен огнем, образовалась угроза перекидывания огня на рядом расположенную хозяйственную постройку. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии 17 км от очага горения.

В 10:00 возгорание локализовали, а в 16:17 - потратив на тушение почти 11 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.