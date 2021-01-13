У Сумах ветеранів АТО запрошують на безкоштовний онлайн-курс з інфобезпеки

Учасників проєкту, лекції якого проходитимуть на платформі «Zoom», ознайомлять з реаліями нової інформаційної ери та навчать безпечно поводитися в умовах зовнішньої агресії й внутрішньої напруженості.

Навчальний курс проводитиме волонтерська ініціатива з інформаційної гігієни «Як не стати овочем. Інформаційні співорганізатори: Благодійний фонд Карітас Київ, Спілка ветеранів війни з Росією, Жіночий Ветеранський Рух, Без броні: єдина база ініціатив для ветеранів, Veterans HUB ODESA, Рух ветеранів України, Ветеранське братерство, Координаційна рада ветеранів АТО/ООС при Чернігівській ОДА, Вимкни Російське, Народна самооборона Львівщини та Центр допомоги сім’ям учасників АТО.

Разом із тим, можна буде дізнатися про нову роль інформації, як споживати її безпечно та вчити цьому інших; про концентрацію інфовірусів та маніпуляцій на телебаченні, в онлайн-медіа та соцмережах; про етапи та наслідки руйнування інформаційного імунітету українців та чому інформаційна гігієна так важлива для людини, суспільства та держави.

Реєстрація на проєкт за посиланням.

Дати проведення: 20, 22, 25, 27 та 29 січня. Початок: 19:00.