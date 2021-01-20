На Сумщине 44548 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 20 января в Сумской области 44548 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 103 человек (Лебединский р-н - 8, Конотоп - 13 Конотопский р-н - 2, Краснопольский р-н - 1, Недригайловский р-н - 2, Ахтырка - 2, Середина-Будский р-н - 2, Сумы - 52, Сумской р-н - 18, Тростянецкий р-н - 1, Шостка - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 589 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Кролевецкий р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 40288 человек, из них за минувшие сутки - 559 (Белопольский р-н – 12, Великописаревский р-н - 8, Глухов – 30, Глуховский р-н - 6, Конотоп - 76, Конотопский р-н - 14, Краснопольский р-н 3, Кролевецкий р-н - 36, Липоводолинский р-н - 24 Недригайловский р-н - 7, Ахтырка - 43, Ахтырский р-н – 19, Путивлський р-н - 11, Ромны - 82, Роменский р-н - 15, Сумы - 112, Сумской р-н - 16, Тростянецкий р-н - 5, Шостка - 34, Шосткинский р-н - 4, Ямпольский р-н - 2).