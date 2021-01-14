Двое жителей Сумщины предстанут перед судом за незаконное хранение наркотиков Более 80 граммов марихуаны и 4 таблетки метадона обнаружили и изъяли за прошедшие сутки работники полиции у жителей области.

В Конотопе во время осмотра личных вещей у 45-летнего местного жителя правоохранители нашли 4 таблетки метадона и 2 свертка с марихуаной, общей массой 10 граммов. Все это он прятал в кармане куртки. Мужчина объясняет, что нашел их на улице.

В Шосткинском районе в ходе проведения обыска по месту жительства 30-летнего мужчины полицейские обнаружили почти 74 грамма марихуаны. Все обнаруженное работники полиции изъяли и направили на экспертизу.

По данным фактам следователи открыли уголовные производства «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». За содеянное мужчинам, в соответствии от тяжести содеянного, грозит от немалого штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Решение примет суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.