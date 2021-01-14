Сумщина получила в 5 раз меньше экспресс-тестов на антиген COVID-19, чем планировалось 40 тысяч экспресс-тестов на антиген, полученные областью для первичного звена, завтра начнут раздавать в районы.

Завтра они начнут поступать в районы области. Об этом рассказала заместитель начальника областного управления здравоохранения Галина Хомета, пишет Суспільне.

Говорит, тестов пришло в 5 раз меньше, чем ожидали.

«Эскпресс-тест удобен тем, что он делается быстро и можно установить подозрение на коронавирусную инфекцию с большей вероятностью. Будут они на первичном звене, особенно в тех селах, которые удалены от районных центров и амбулаторий. На базе областной инфекционной больнице находится более 7,5 тыс. тестов. В инструкции написано, что достоверность этих тестов 96%», - отметила Галина Хомета.

По информации Национальной службы здоровья, в области сейчас работают 66 пунктов, где проводят ПЦР-тестирования. На днях к ним должна добавиться городская лаборатория в Сумах. В тестовом режиме ее запустили месяц назад. Заведующая отделением лабораторной диагностики больницы №4 Людмила Белай рассказывала, что делать ПЦР-тесты не просто.

«Компьютер не выдает положительный или отрицательный результат, должен все проанализировать все врач - на одном экране, затем на другом экране, где высветятся графики. Затем уже аппарат выдаст ответ: положительный или отрицательный», - говорит Людмила Белай.

Сейчас завершается документальное оформление лаборатории и обучение персонала, рассказал директор больницы Андрей Сухомлин. После того, как заключат договор с Национальной службой здоровья, городскую ПЦР-лабораторию внесут в перечень таких, где больных тестируют на COVID-19.