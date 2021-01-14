На Сумщине активисты пригрозили судье повесить его или выбросить в окно Глава Лебединского районного суда Сумской области Александр Чхайло 16 января 2021 года обратился в Высший совет правосудия и в Офис Генпрокурора с сообщением о вмешательстве в действия судьи при осуществлении правосудия.

Как сообщил А. Чхайло, в его производстве находится уголовное дело по обвинению Олега М. и Александра М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364 (соучастие в злоупотреблении власти или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям) и ст. 246 (незаконная вырубка, перевозка, сбыт леса) Уголовного кодекса, пишет sud.ua.

Судебное заседание в данном деле, которое рассматривается в суде уже несколько лет, было назначено на 13 января 2021 года. Около 10:00 13 января в кабинет судьи зашли двое мужчин, которые сообщили, что являются представителями партии «Национальный корпус».

Они высказали судье претензии в связи с тем, что судебное заседание в этот день не состоялось. В ответ судья сообщил, что заседание было перенесено, поскольку в суд поступило ходатайство адвоката одного из обвиняемых, которая попросила перенести заседание в связи с введением в стране карантинных ограничений и локдауна, а также невозможностью добраться 13 января в г. Лебедин.

На объяснения судьи активисты отреагировали достаточно агрессивно. Они оскорбили судью, а потом пригрозили судье тем, что посадят его в мусорный бак, выкинут из окна или даже повесят. Высказав соответствующие угрозы, визитеры покинули суд, пообещав прийти на следующее заседание суда.

После этого секретарь судебных заседаний сообщила, что на заседание суда не явился и один из обвиняемых. Выяснилось, что автомобиль, на котором он прибыл в суд, недалеко от здания суда заблокировала группа из примерно двадцати активистов «Национального корпуса». Разблокировать автомобиль с обвиняемым удалось только подоспевшей полиции.

«Считаю, что действия указанных лиц являются недопустимыми, противоправными, такими, которые создают давление на судью, что является прямым вмешательством в осуществление правосудия с целью помешать выполнению служебных обязанностей, полному, всестороннему, объективному рассмотрению дела»», - сообщил А. Чхайло в Высший совет правосудия.

В заключение своего обращения судья попросил привлечь виновных в давлении на суд, к уголовной ответственности.