Проте через відсутність спеціально облаштованих комплексів вони вимушені їхати в інші регіони, щоб задовольнити своє прагнення до активного відпочинку, адже наявні в області спуски, є переважно «кустарними» та організовані самими любителями зимових видів спорту, тож працюють абсолютно непередбачувано. Та й про заходи безпеки говорити годі, пише 0542.ua.

Водночас створення повноцінного комплексу могло б не лише потішити сумчан та жителів області, а й сприяти розвитку регіону, забезпечити додаткові надходження до бюджетів, створити нові робочі місця, підвищити туристичну привабливість Сумщини.

Протягом певного часу ведеться мова про створення подібного об’єкту у Тростянецькій ОТГ, яка за правом вважається найпрогресивнішою на Сумщині та однією з найбільш потужних в Україні. До розробки цього питання долучилися представники Сумського національного аграрного університету. Про те, що це за об’єкт та як його бачать розробники проєкту, ми поговорили із кандидатом архітектури, старшим викладачем кафедри архітектури та інженерних вишукувань Артемом Бородаєм.

«Ідея про створення лижного комплексу у Тростянці виникла досить давно. Річ у тім, що там давно існували траси для біатлону, тож у керівництва виникла ідея відродити цей спорт. Були проведені консультації з Чеською проєктною організацією. Але через організаційні моменти з чеською компанією співпрацювати було не можна, тому підрядною організацією для розробки проєктної документації було обрано «Сумбудпроект», з якою наш університет співпрацює. Втім, як часто це у нас буває виникла проблема із фінансуванням і проєкт було заморожено», - розповідає Артем Сергійович.

Однак ідея створити туристично привабливий об’єкт для зимового відпочинку на Сумщині, який би не поступався західноукраїнським гірськолижним курортам, лишилася. Розробляти концепцію такого комплексу взялися студенти СНАУ під керівництвом викладачів. Дипломна магістерська робота студентки Владислави Бондаренко прийшлася до смаку керівництву Тростянецької громади.

Згідно з цією концепції гірськолижний комплекс з усією супутньою інфраструктурою має розміститися на території с. Лучка Охтирського району Тростянецької ОТГ. Місце проєктування комплексу було обрано не випадково. Новим генеральним планом села, який сьогодні знаходиться на стадії розробки, передбачено розміщення гірськолижного схилу і гірськолижного комплексу. Тому при виборі ділянки було враховано не лише достатньо сприятливі природно-ландшафтні умови, а й діючу містобудівну документацію.

Передбачається, що на території комплексу має бути розташовано крісельний підйомник довжиною у 300 м., чотири лижних спуски різної складності, гірку для катання на тюбінгах, ковзанка, кафе, 3-зірковий готель, магазини, парковки, тощо. Місцевість, де пропонується побудувати комплекс розташована таким чином, що відпочивати тут можна буде не лише взимку. Поруч розташований ставок, де цілком можна облаштувати пляжну зону з кабінками для переодягання, парковкою та магазинами.

Проєктом також передбачені під’їзди для пожежної машини, карети швидкої допомоги чи інших екстрених служб. Тож про безпеку відпочивальників та персоналу також подбали.

Як зазначив Артем Бородай, розроблений проєкт отримав дуже схвальні відгуки від керівництва Тростянецької ОТГ, адже побудова такого комплексу потребує чималих інвестицій, які, вочевидь, не «потягне» одна, хоч і дуже прогресивна, громада, тож тепер справа за пошуком інвесторів чи державних програм, за якими було б профінансовано проєкт.