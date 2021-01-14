Перевибори на Сумщині. Хто у сімці кандидатів на посаду міського голови Конотопа У Конотопі, на Сумщині, 24 січня 2021 року відбудуться вибори міського голови. Кандидат, якого обрали в жовтні 2020 року під час загальноукраїнських місцевих виборів, – Олександр Луговий, – помер від хвороби. Тепер на мерське крісло претендують семеро кандидатів. Хто є хто – далі у матеріалі.

На посаду міського голови Конотопа балотуються: чинний мер Артем Семеніхін, бізнесмен та депутат Сергій Завгородній, депутатка-пенсіонерка Наталія Губенко, хірург Микола Пасько, військова та депутатка Оксана Ульянченко, підприємець Юрій Павлов та журналістка-депутатка Інна Пащенко, пише Суспільне.

Артем Семеніхін



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Артем Семеніхін йшов другим на виборах у жовтні із 31,8% проти 37,34% в Олександра Лугового. Він є чинним міським головою Конотопа з 2015 року.

Учасник АТО у 2014 році, служив командиром взводу у 92 механізованій бригаді ЗСУ, працював там офіцером-психологом механізованого батальйону.

За час його головування у Конотопській міськраді відбувалося кілька конфліктів. Артем Семеніхін намагався розпустити міськраду навесні 2017 року, бо депутати не приймали бюджет міста. А 26 липня під час сесії міськради відбулась бійка, у результаті якої до лікарні звернулися 25 людей. 28 серпня 2018 року Конотопська міська рада проголосувала за звільнення Артема Семеніхіна, та за рік 5 липня – Семеніхін поновився на посаді.

27 червня 2019 року на Артема Семеніхіна, який в той час балотувався в нардепи, в ночі напали невідомі. Депутатка Сумської облради від ВО "Свобода" Олена Сердюк назвала замовником нападу нардепа від 160 округу – Ігоря Молотка, той заперечив та позивався через це до суду. У першій інстанції суд задовольнив позов Ігоря Молотка та зобов'язав Семеніхіна та Сердюк спростувати інформацію та сплатити 50 тис. грн. Семеніхін це рішення оскаржував у суді. Однак 31 серпня 2020 року програв апеляцію.

У декларації за 2019 рік вказав, що разом із сином користується квартирою матері у Конотопі, має автівку Фольксваген Touareg VW (2011 року) та причеп. У 2019 році отримав 191 тис. грн зарплати як міський голова, 99 тис. грн зарплати від військової частини, ще 150 тис. грн задекларував як повернення боргу від матері. У грошових активах вказав, що 1,8 млн грн позичені матері та 265 тис. грн – батьку. Ще 227 тис. грн він має кредитне зобов'язання перед ТОВ "Порше Мобіліті".

На місцевих виборах 2020 Артем Семеніхін балотувався до Конотопської міської та Сумської обласної рад від ВО "Свобода". Тричі балотувався у народні депутати України – у 2012, 2014 та 2019 роках. Однак жодного разу не був обраний.

Сергій Завгородній



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Сергій Завгородній вже був при владі. З 2015 до 2020 був депутатом міськради від партії "Європейська Солідарність". Він є заступником голови депутатської фракції та голова депутатської комісії.

Має середньо-технічну освіту за фахом "Промислове та цивільне будівництво" і вищу освіту за спеціальністю "Економіка".

За інформацією з системи YouControl чоловік також керує підприємством "Еврокомпонент" (лісопильне та стругальне виробництво) та "Промкомплект К"(оптова торгівля деталями та приладдям для авто). І є бенефіціаром трьох компаній: ТК "Зурбаган", "Еврокомпонент" та ТРК "Радіосервіс".

У декларації за 2019 рік Завгородній вказав, що володіє квартирою у Конотопі. За минулий рік заробив 164 тис. грн, 125 грн задекларував як приз, дружина Завгороднього заробила 92 тис. грн. Ще 200 тис. грн зберігає готівкою.

Наталія Губенко



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Наталія Губенко - чинна депутатка Конотопської міськради за підсумками виборів 2020 року від партії "Опозиційна платформа - за життя". Також на місцевих виборах вона балотувалась й до Сумської обласної ради від ОПЗЖ, однак не пройшла.

Жінка має дві вищі освіти. Перша - в будівельній галузі, інша – державне управління. З 1978 до 1988 рр. пропрацювала на арматурному заводі в Конотопі. Потім почала кар'єру в напрямку державного управління, тому у 2007 отримала другу вищу освіту.

За 2019 рік вона задекларувала спільний з чоловіком будинок (72,6 кв. м), кілька земельних паїв, а також нерухомість площею 472,1 кв. м, що на 80% належить їй. Ще серед її майна – автомобіль MITSBISHI Lancer 1.5 Invite. З річних доходів була тільки пенсія розміром 52 346 грн на рік, субсидія трохи більш як 5 тис. грн, а також дохід від вкладів у банках по пів тисячі грн.

Микола Пасько

Суспільне Суми

Чоловік працює хірургом в Конотопській міській лікарні. Був начальником хірургічного відділення 68 військового госпіталю ВМКЦ ПР. З 2015 до 2016 року брав участь в АТО в складі 59 військового мобільного госпіталю.

Має вищу військово-медичну освіту. У 2007 році захистив диплом магістра медицини та отримав сертифікат лікаря-спеціаліста – хірурга.

Після демобілізації з зони АТО чоловік продовжив працювати у лікарні. Політичного досвіду не має, окрім того, що восени також балотувався на посаду мера і здобув 3,73% голосів виборців.

Оксана Ульянченко



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Політична діяльність для неї не нова, з 2015 по 2020 вона буда депутатом Конотопської міськради. Очолювала постійну комісію міськради з питань бюджету. Утім восени серед кандидатів на мерське чи депутатське крісло її не було. Нині йде у мери, як самовисуванка.

З 2016 року кандидатка у мери навчається в Міжрегіональній Академії управління персоналом та здобуває спеціальність психолога. У 2019 стала військовою. Нині працює радіотелефоністкою реактивної артилерійської батареї військової частини А1376 та займається волонтерством.

У декларації за 2019 років Оксана Ульянченко вказує будинок майже 100 кв. м, який - у власності чоловіка та дві невеличкі земельні ділянки. Має авто – ВАЗ 21099, 1993 року випуску. Згідно з даними у декларації сукупний дохід за 2019 років склав 73 076 грн.

Інна Пащенко



Фото зі сторінки Інни Пащенко

Депутатка Конотопської міськради, голова ГО "Агенція регіонального розвитку Сіверського регіону України" та керівниця Конотопської міської організації – ПП "Об’єднання "Самопоміч". З 2018 до 2019 року була заступницею Конотопського міського голови. У 2019 році її кандидатуру розглядали на посаду голови Сумської ОДА, однак президент затвердив Романа Грищенка.

На виборах до Верховної Ради України у 2019 році у нардепи її висувала політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ", однак її не обрали.

У декларації за 2019 рік, Пащенко вказала квартиру та земельну ділянку у Конотопі, яка є у спільній власності з чоловіком та доньками. Чоловік Пащенко задекларував чотири земельні ділянки у селі Голінка у Чернігівській області. Також вона задекларувала автівку ЗАЗ VIDA (2012 року), 9,5 тис. грн зарплати (у 2019 році вийшла з виконавчого комітету) та 40 тис. грн допомоги з безробіття. Її чоловік заробив понад 330 тис. грн. 154 тис. грн має на рахунку у банку.

Юрій Павлов



Балотується до Сумської обласної ради від партії "Пропозиція", як і восени 2020 року. На сайті ЦВК зазначено, що чоловік - підприємець. Місцеві ЗМІ писали, що він - з Дніпра. За пошуком на сайті ЄДРПОУ у Дніпропетровській області зареєстрований ФОП "Павлов Юрій Іванович", який займається будівництвом житлових і нежитлових будівель. Також ця адреса вказана у бенефіціара компанії ТОВ "Правове підприємство "КОДЕКС БЕЗПЕКИ-Н" – Юрія Павлова.

Що відомо