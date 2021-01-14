На посаду міського голови Конотопа балотуються: чинний мер Артем Семеніхін, бізнесмен та депутат Сергій Завгородній, депутатка-пенсіонерка Наталія Губенко, хірург Микола Пасько, військова та депутатка Оксана Ульянченко, підприємець Юрій Павлов та журналістка-депутатка Інна Пащенко, пише Суспільне.
Артем Семеніхін
Артем Семеніхін йшов другим на виборах у жовтні із 31,8% проти 37,34% в Олександра Лугового. Він є чинним міським головою Конотопа з 2015 року.
Учасник АТО у 2014 році, служив командиром взводу у 92 механізованій бригаді ЗСУ, працював там офіцером-психологом механізованого батальйону.
За час його головування у Конотопській міськраді відбувалося кілька конфліктів. Артем Семеніхін намагався розпустити міськраду навесні 2017 року, бо депутати не приймали бюджет міста. А 26 липня під час сесії міськради відбулась бійка, у результаті якої до лікарні звернулися 25 людей. 28 серпня 2018 року Конотопська міська рада проголосувала за звільнення Артема Семеніхіна, та за рік 5 липня – Семеніхін поновився на посаді.
27 червня 2019 року на Артема Семеніхіна, який в той час балотувався в нардепи, в ночі напали невідомі. Депутатка Сумської облради від ВО "Свобода" Олена Сердюк назвала замовником нападу нардепа від 160 округу – Ігоря Молотка, той заперечив та позивався через це до суду. У першій інстанції суд задовольнив позов Ігоря Молотка та зобов'язав Семеніхіна та Сердюк спростувати інформацію та сплатити 50 тис. грн. Семеніхін це рішення оскаржував у суді. Однак 31 серпня 2020 року програв апеляцію.
У декларації за 2019 рік вказав, що разом із сином користується квартирою матері у Конотопі, має автівку Фольксваген Touareg VW (2011 року) та причеп. У 2019 році отримав 191 тис. грн зарплати як міський голова, 99 тис. грн зарплати від військової частини, ще 150 тис. грн задекларував як повернення боргу від матері. У грошових активах вказав, що 1,8 млн грн позичені матері та 265 тис. грн – батьку. Ще 227 тис. грн він має кредитне зобов'язання перед ТОВ "Порше Мобіліті".
На місцевих виборах 2020 Артем Семеніхін балотувався до Конотопської міської та Сумської обласної рад від ВО "Свобода". Тричі балотувався у народні депутати України – у 2012, 2014 та 2019 роках. Однак жодного разу не був обраний.
Сергій Завгородній
Сергій Завгородній вже був при владі. З 2015 до 2020 був депутатом міськради від партії "Європейська Солідарність". Він є заступником голови депутатської фракції та голова депутатської комісії.
Має середньо-технічну освіту за фахом "Промислове та цивільне будівництво" і вищу освіту за спеціальністю "Економіка".
За інформацією з системи YouControl чоловік також керує підприємством "Еврокомпонент" (лісопильне та стругальне виробництво) та "Промкомплект К"(оптова торгівля деталями та приладдям для авто). І є бенефіціаром трьох компаній: ТК "Зурбаган", "Еврокомпонент" та ТРК "Радіосервіс".
У декларації за 2019 рік Завгородній вказав, що володіє квартирою у Конотопі. За минулий рік заробив 164 тис. грн, 125 грн задекларував як приз, дружина Завгороднього заробила 92 тис. грн. Ще 200 тис. грн зберігає готівкою.
Наталія Губенко
Наталія Губенко - чинна депутатка Конотопської міськради за підсумками виборів 2020 року від партії "Опозиційна платформа - за життя". Також на місцевих виборах вона балотувалась й до Сумської обласної ради від ОПЗЖ, однак не пройшла.
Жінка має дві вищі освіти. Перша - в будівельній галузі, інша – державне управління. З 1978 до 1988 рр. пропрацювала на арматурному заводі в Конотопі. Потім почала кар'єру в напрямку державного управління, тому у 2007 отримала другу вищу освіту.
За 2019 рік вона задекларувала спільний з чоловіком будинок (72,6 кв. м), кілька земельних паїв, а також нерухомість площею 472,1 кв. м, що на 80% належить їй. Ще серед її майна – автомобіль MITSBISHI Lancer 1.5 Invite. З річних доходів була тільки пенсія розміром 52 346 грн на рік, субсидія трохи більш як 5 тис. грн, а також дохід від вкладів у банках по пів тисячі грн.
Микола Пасько
Чоловік працює хірургом в Конотопській міській лікарні. Був начальником хірургічного відділення 68 військового госпіталю ВМКЦ ПР. З 2015 до 2016 року брав участь в АТО в складі 59 військового мобільного госпіталю.
Має вищу військово-медичну освіту. У 2007 році захистив диплом магістра медицини та отримав сертифікат лікаря-спеціаліста – хірурга.
Після демобілізації з зони АТО чоловік продовжив працювати у лікарні. Політичного досвіду не має, окрім того, що восени також балотувався на посаду мера і здобув 3,73% голосів виборців.
Оксана Ульянченко
Політична діяльність для неї не нова, з 2015 по 2020 вона буда депутатом Конотопської міськради. Очолювала постійну комісію міськради з питань бюджету. Утім восени серед кандидатів на мерське чи депутатське крісло її не було. Нині йде у мери, як самовисуванка.
З 2016 року кандидатка у мери навчається в Міжрегіональній Академії управління персоналом та здобуває спеціальність психолога. У 2019 стала військовою. Нині працює радіотелефоністкою реактивної артилерійської батареї військової частини А1376 та займається волонтерством.
У декларації за 2019 років Оксана Ульянченко вказує будинок майже 100 кв. м, який - у власності чоловіка та дві невеличкі земельні ділянки. Має авто – ВАЗ 21099, 1993 року випуску. Згідно з даними у декларації сукупний дохід за 2019 років склав 73 076 грн.
Інна Пащенко
Депутатка Конотопської міськради, голова ГО "Агенція регіонального розвитку Сіверського регіону України" та керівниця Конотопської міської організації – ПП "Об’єднання "Самопоміч". З 2018 до 2019 року була заступницею Конотопського міського голови. У 2019 році її кандидатуру розглядали на посаду голови Сумської ОДА, однак президент затвердив Романа Грищенка.
На виборах до Верховної Ради України у 2019 році у нардепи її висувала політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ", однак її не обрали.
У декларації за 2019 рік, Пащенко вказала квартиру та земельну ділянку у Конотопі, яка є у спільній власності з чоловіком та доньками. Чоловік Пащенко задекларував чотири земельні ділянки у селі Голінка у Чернігівській області. Також вона задекларувала автівку ЗАЗ VIDA (2012 року), 9,5 тис. грн зарплати (у 2019 році вийшла з виконавчого комітету) та 40 тис. грн допомоги з безробіття. Її чоловік заробив понад 330 тис. грн. 154 тис. грн має на рахунку у банку.
Юрій Павлов
Балотується до Сумської обласної ради від партії "Пропозиція", як і восени 2020 року. На сайті ЦВК зазначено, що чоловік - підприємець. Місцеві ЗМІ писали, що він - з Дніпра. За пошуком на сайті ЄДРПОУ у Дніпропетровській області зареєстрований ФОП "Павлов Юрій Іванович", який займається будівництвом житлових і нежитлових будівель. Також ця адреса вказана у бенефіціара компанії ТОВ "Правове підприємство "КОДЕКС БЕЗПЕКИ-Н" – Юрія Павлова.
Що відомо