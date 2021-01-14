Сумський ТЮГ під час локдауну: як працюють та долають карантин

Перед початком січневого локдауну театр юного глядача відпрацював майже тридцять передноворічних вистав. Крім того, показали глядачам шість вистав у режимі он-лайн, пише Суспільне.

"До карантину у нас були і репетиції, і прокат наших вистав. Зараз, під час локдауну, ми активно працюємо у репетиційному режимі. Ми готуємо нові вистави. Також репетируємо ті вистави, які у нас є в репертуарі", – розповідає головна режисерка театру юного глядача Анна Кобець.

Суспільне Суми

"Спадкоємці Рабурдена" француза Еміля Золя – цю виставу зараз готують актори. У ролях долучені як артисти з "ім’ям", так і молодь.

Володимир Хорунжий – народний артист України. Грає у виставі Шапюзо, родича головного героя. Говорить: головне – це довіра глядача, вона досягається винятково роботою всього колективу.

"Щоб вистава була – це потрібно, щоб був ансамбль. Щоб не казали: той хороший, той не дуже хороший. А коли, аби нічого не кажуть про людей, от кажуть – вистава є. Тоді дуже добре", – говорить Володимир Хорунжий.

Суспільне Суми

Заслужений артист України Вадим Шерстюк грає у спектаклі самого Рабурдена. Роль називає незвичною та цікавою.

"Не зовсім притаманна мені роль. Але дуже цікава. Дуже цікава роль. Тому це великий досвід і великий виклик. За що я вдячний режисеру", – каже Вадим Шерстюк

Дарина Колесникова перед глядачами з'явиться у ролі Шарлоти – служниці й похресниці Рабурдена. Грати з народними та заслуженими, говорить, велика відповідальність.

"Це велика честь мені, молодій акторці, попрацювати з народним артистом нашого театру. Дуже добре, легко. Відчуваю себе як за кам’яною стіною", – говорить акторка.

Режисує виставу народна артистка України Олександра Сокол.

"Не дивлячись на всі пандемії та інші проблеми, які падають на наші голови, на наші бюджети працюють з ентузіазмом, інтересом. І ми думаємо, що ми піднесемо нашім містянам веселу комедію зі смислом", – говорить Олександр Сокол.

Прем’єра вистави "Спадкоємці Рабурдена" запланована на міжнародний день театру – 27-ме березня. Цього року він святкує своє 45-тиріччя.

28-го січня Театр юного глядача виходить з карантину виставою "Тайни буття". Усього на весні театр готовий показати близько 30-ти вистав.