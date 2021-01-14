В Сумах в подъезде многоэтажки грабитель напал на женщину Экипаж патрульных получил сообщение на проспект Михаила Лушпы. Там, в одном из подъездов многоэтажки на лестнице сидела женщина, которая не могла самостоятельно подняться. Также у нее было окровавленное лицо.

За минуту патрульные приехали на место происшествия. Действительно, в подъезде они нашли гражданку. Она имела явные телесные повреждения. 57-летняя женщина объяснила, что, находясь в гостях, ее избили и забрали мобильный телефон. Одного из мужчин гражданка знала, поэтому сообщила инспекторам его данные и, место его вероятного нахождения.

Патрульные сразу же вызвали на место бригаду медиков, которые доставили женщину в больницу для оказания медицинской помощи.

Сами же стражи порядка немедленно начали поиски вероятного правонарушителя. Похожего по описанию человека, 31-летнего жителя этого же дома, патрульные обнаружили и задержали неподалеку от места происшествия.

Для выяснения обстоятельств происшествия инспекторы доставили его в Сумское районное управление полиции и передали следователям. Известно, что сейчас следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК.