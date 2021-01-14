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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:18377

На Сумщині оштрафували м’ясний магазин за запах гнилого м’яса

В судовому порядку доведено законність застосування штрафу у розмірі 47 тис. грн. у зв’язку з грубими порушеннями законодавства у сфері обігу харчових продуктів у магазині.

На підставі скарги споживача, який повідомив, про те що у магазині в місті Шостка, який здійснює реалізацію м'яса, сала та інших харчових продуктів відчувається стійкий запах гнилого м’яса, спеціалістами Шосткинського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області було проведено позапланову перевірку даного оператора ринку.

За результатами перевірки складено акт, в якому були зафіксовані наступні порушення в магазині:

  • потужність не зареєстрована в реєстрі операторів ринку;
  • в підсобній кімнаті наявні брудні ящики, бочка для збирання крові з якою відчувався стійкий запах розкладу та гниття, в приміщенні магазину відчувався затхлий запах м’яса, яке знаходилось на підлозі без холодильного обладнання, витяжна вентиляція брудна та не забезпечує очищення повітря;
  • в торгівельному залі зберігаються харчові продукти взагалі без холодильного обладнання, з ящиків з м’ясопродуктами стікає рідина (сукровиця) на підлогу, де в поліетиленових мішках зберігається сиркова маса;
  • зберігання харчових продуктів здійснюється з порушенням температурних режимів.

По факту проведеного заходу державного нагляду було складено протокол про виявлені порушення. На підставі матеріалів перевірки та протоколу, Головним державним ветеринарним інспектором в Сумській області винесена постанова про застосування штрафних санкцій в розмірі 47 230 грн.

Оператор ринку не погодився з застосованими штрафними санкціями та звернувся з позовом до Сумського окружного адміністративного суду. В обґрунтування позовних вимог та з метою уникнення відповідальності за порушення законодавства про безпечність та якість харчових продуктів оператор ринку послався на те, що в зазначеному магазині здійснював діяльність інший суб’єкт господарювання, надавши договір оренди приміщення, договори постачання та накладні на товар, які під час здійснення позапланової перевірки були відсутні.

В ході детального аналізу наданих документів в судовому засіданні було встановлено, що всі подані оператором ринку документи до суду не підтверджували реальність господарських операцій між суб’єктом господарювання та оператором ринку, що здійснює реалізацію м'яса, сала та інших харчових продуктів, не спростовували фактів здійснення господарської діяльності на потужності за адресою вул. Свободи, 45, м. Шостка саме того оператора ринку, що вказаний у скарзі споживача та свідчили лише про намагання останнього уникнути відповідальності за допущені порушення.

Під час судового розгляду відділом правового забезпечення було доведено законність та обґрунтованість застосованих штрафних санкцій та рішенням Сумського окружного адміністративного суду по справі №480/914/20 постанова про застосування штрафу була залишена в силі.

Захист прав споживачів на безпечні продукти харчування є пріоритетним в роботі Головного управління. Так, протягом 2020 року фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області та його структурних підрозділів (районних, міськрайонних, міських, міжрайонного управлінь) було вжито заходів для усунення 2095 невідповідностей у сфері безпечності харчових продуктів, притягнуто 111 осіб до відповідальності та застосовано до операторів ринку штрафні санкції в розмірі 3,89 млн. грн.

 
 
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