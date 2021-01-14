На Сумщине от переохлаждения пострадал 11-летний ребенок За последние сутки на территории области обнаружены три случая переохлаждения - в городах Сумы и Ромны, а также в Белопольском районе.

Одним из пострадавших является ребенок, 2009 года рождения. Областная власть принимает меры по недопущению несчастных случаев из-за переохлаждения.

На территории области развернут 651 пункт обогрева, которые функционируют в соответствии с погодными условиями и с соблюдением всех карантинных мероприятий в каждом районе, городе и ОТГ.

В Сумах функционирует 12 таких пунктов, в Глухове – 23, Конотопе - 9, Лебедине – 10, Ахтырке - 19, Ромнах - 8, Шостке - 19. Пункты обогрева находятся в медицинских учреждениях, библиотеках, административных зданиях, зданиях социальной защиты.

Работники ГСЧС в Сумской области также обращаются к гражданам с просьбой соблюдать элементарные правила во избежание беды.

По прогнозам Сумского гидрометцентра «Сумской областной центр по гидрометеорологии», в ближайшие дни в Сумской сохранится преимущественно сухая, морозная погода. 20 января на территории Сумской области без существенных осадков, местами туман, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер северный 5-10 м/с. Температура ночью -22 ..- 27, днем -11 ..- 16.