На Сумщине директор стройкомпании отхватил почти 100 тыс. грн на строительстве водопропускных сооружений Ахтырской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора строительной компании, который завладел почти 100 тыс. грн бюджетных средств путем подделки документов.

По данным следствия, в 2018 году указанная строительная компания выполняла строительство водопропускных сооружений русла реки Ахтырка. После завершения строительства директор компании внес в официальные документы ложные сведения об объеме и стоимости работ, завысив их почти на 100 тыс. грн. Данный факт подтвержден заключением экспертизы.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (внесение в официальный документ заведомо ложных сведений) УК Украины.

Дело уже назначено к рассмотрению по существу, обвиняемый находится под домашним арестом. Досудебное следствие проведено следователями Ахтырского отдела полиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.