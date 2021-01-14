Теперь жители присоединенных к Сумам сел обслуживаются в департаменте соцзащиты С января по оформлению всех видов социальной помощи, субсидий и компенсаций жители Битицкого, Великочернеччинского и Стецьковского старостинских округов, которые присоединились к Сумской городской территориальной громаде, должны обращаться в департамент социальной защиты населения Сумского городского совета.

Гражданам напоминают, что в связи с карантином в учреждении действует дистанционная форма предоставления услуг посетителям. Поэтому документы следует подавать почтовым отправлением в адрес департамента: ул. Харьковская, 35, 40035 или через ящик для документов, расположенный при входе в административное здание, обязательно указав актуальный контактный номер мобильного телефона для обратной связи со специалистами структурного подразделения.

Бланки заявлений и образцы заполнения документов можно распечатать самостоятельно с официального сайта департамента.

Заявления для назначения жилищной субсидии, пособия при рождении ребенка и компенсационной выплаты возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет «муниципальная няня» можно подать с помощью услуги «электронный сервис» через сайт Минсоцполитики.

Подробнее по тел.: 78-88-88, 78-71-22, 78-71-23, (050) 4078199 и по ссылкам: жилищная субсидия; помощь при рождении; возмещение стоимости услуги по уходу за ребенком до 3 лет «муниципальная няня».