Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:12374

На суд по взятке замглавы Госэкоинспекции Сумщины не явился потерпевший

Рассмотрение дела по обвинению одного из руководителей Государственной экологической инспекции в Сумской области в вымогательстве и получении неправомерной выгоды перенесли.

В 15.00 27 января состоится следующее судебное заседание по делу по обвинению одного из руководителей Государственной экологической инспекции в Сумской области в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Сегодня судебное заседание отложено в связи с неявкой потерпевшего. Его явка признана обязательной. В следующее судебное заседание вызвано потерпевшего для допроса.

Информационно: чиновника обвиняют в вымогательстве и получении 50 тыс. грн неправомерной выгоды от должностных лиц одного из местных обществ с ограниченной ответственностью за неотражение в акте проверки выявленных нарушений и неоправданно дальнейших проверочных мероприятий, сообщает Заречный расуд.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 61 новый случай заболевания COVID-19: 10 летальных
Сегодня 08:56
Фирма Лукьяненко-младшего взимает с «Сумского НВО» более 600 млн грн
Вчера 21:02
Сумской исполком рассмотрит повышение тарифов в маршрутках до 7 грн
17.01.2021 20:56
Ушел из жизни сельский голова на Сумщине
Сегодня 17:40
На Сумщине директор стройкомпании отхватил почти 100 тыс. грн на строительстве водопропускных сооружений
Сегодня 16:46
Теперь жители присоединенных к Сумам сел обслуживаются в департаменте соцзащиты
Сегодня 16:28
На Сумщине подхватили коронавирус еще 7 педработников
Сегодня 15:53
В Сумах будут судить изготовителей фальшивых документов
Сегодня 15:32
У Сумах пройде онлайн-презентація альманаху «Суми – моє місто!»
Сегодня 15:29
На суд по взятке замглавы Госэкоинспекции Сумщины не явился потерпевший
Сегодня 15:12
В деле бывшего зампрокурора Сумской области допрашивали свидетеля
Сегодня 15:02
В Сумах отмечают крещение (фоторепортаж)
Сегодня 14:48
view counter

Статьи

Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
Сегодня 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
Сегодня 13:09
Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
Вчера 17:17
Коронавирус на Сумщине: итоги недели
Вчера 12:55
Як жителям Сумщини перейти до нового постачальника газу? Покрокова інструкція
Вчера 11:30
Стартувала деклараційна кампанія – 2021
17.01.2021 14:30
Мовний закон: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги Сумщини
15.01.2021 16:10
Як правильно святкувати Водохреща: радять сумські рятувальники
15.01.2021 09:18
ЗНО-2021 відбудеться з нововведеннями (відео)
14.01.2021 20:14
Чому в Сумах перестали безкоштовно лікувати зуби?️ І що не так із владою?
14.01.2021 17:11
Як уникнути переохолодження та обмороження: поради сумських рятувальників
14.01.2021 14:24
Программа обучения ТРИЗ
14.01.2021 14:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.