На суд по взятке замглавы Госэкоинспекции Сумщины не явился потерпевший Рассмотрение дела по обвинению одного из руководителей Государственной экологической инспекции в Сумской области в вымогательстве и получении неправомерной выгоды перенесли.

В 15.00 27 января состоится следующее судебное заседание по делу по обвинению одного из руководителей Государственной экологической инспекции в Сумской области в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Сегодня судебное заседание отложено в связи с неявкой потерпевшего. Его явка признана обязательной. В следующее судебное заседание вызвано потерпевшего для допроса.

Информационно: чиновника обвиняют в вымогательстве и получении 50 тыс. грн неправомерной выгоды от должностных лиц одного из местных обществ с ограниченной ответственностью за неотражение в акте проверки выявленных нарушений и неоправданно дальнейших проверочных мероприятий, сообщает Заречный расуд.