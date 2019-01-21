В Сумах отмечают крещение (фоторепортаж) 19 января христиане восточного обряда отмечают праздник Крещения Господнего Карантин и низкие температуры и не остановили любителей окунуться в прорубь на Крещение

Праздник Крещения Господня - один из самых древних праздников христианской церкви. Именно в этот день Иоанн Креститель крестил в реке Иордан Иисуса Христа

Традиционно в этот день возле храмов продают кропильца (букет из трав). Кропильце покупают для того, чтобы им после окропить святой водой жилище.

Возле Харьковского моста торжественную литургию освящения воды проводил архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий. Торжественное освящение воды закончил символически – выпустил в небо белых голубей