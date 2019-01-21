Лента

Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 14:48113

В Сумах отмечают крещение (фоторепортаж) 19 января христиане восточного обряда отмечают праздник Крещения Господнего

Карантин и низкие температуры и не остановили любителей окунуться в прорубь на Крещение

Олег Демьяненко

Праздник Крещения Господня - один из самых древних праздников христианской церкви. Именно в этот день Иоанн Креститель крестил в реке Иордан Иисуса Христа

Традиционно в этот день возле храмов продают кропильца (букет из трав). Кропильце покупают для того, чтобы им после окропить святой водой жилище.

Возле Харьковского моста торжественную литургию освящения воды проводил архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий. Торжественное освящение воды закончил символически – выпустил в небо белых голубей

Общество Крещение
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах отмечают крещение (фоторепортаж)
Сегодня 14:48

В Сумах отмечают крещение (фоторепортаж)

19 января христиане восточного обряда отмечают праздник Крещения Господнего.

Карантин и низкие температуры и не остановили любителей окунуться...

На Крещение в Сумах будут ограничивать движение транспорта
17.01.2020 10:00

На Крещение в Сумах будут ограничивать движение транспорта

В связи с празднованием Крещения 19 января в центре города ограничат движение транспорта....

Где в Сумах можно будет искупаться на Крещение (официально)
16.01.2020 16:54

Где в Сумах можно будет искупаться на Крещение (официально)

В соответствии с Распоряжением городского головы Александра Лысенко определены мероприятия, связанные с празднованием праздника Крещения....

Сумські рятувальники про правила хрещенських купань
14.01.2020 09:06

Сумські рятувальники про правила хрещенських купань

19 січня всі православні християни відзначатимуть одне із головних свят – Водохреща. Для того, щоб свято не обернулося трагедією, необхідно...

21.01.2019 13:54

Крещенские праздники на Сумщине прошли без значительных нарушений общественного порядка

Чтобы праздники Богоявления и Крещения прошли спокойно, на охрану общественного порядка и общественного спокойствия в области заступили более 400 сотрудников...

Новости

На Сумщине 61 новый случай заболевания COVID-19: 10 летальных
Сегодня 08:56
Фирма Лукьяненко-младшего взимает с «Сумского НВО» более 600 млн грн
Вчера 21:02
Сумской исполком рассмотрит повышение тарифов в маршрутках до 7 грн
17.01.2021 20:56
В деле бывшего зампрокурора Сумской области допрашивали свидетеля
Сегодня 15:02
В Сумах отмечают крещение (фоторепортаж)
Сегодня 14:48
В Сумах отмечают крещение (фоторепортаж) 19 января христиане восточного обряда отмечают праздник Крещения Господнего
Сегодня 14:48
Мэр Сум окунулся в прорубь (видео)
Сегодня 14:34
Как проходили крещенские купания в Сумах (видео)
Сегодня 14:25
За выходные в Сумах произошло 10 ДТП
Сегодня 14:03
В Сумах патрульные остановили пьяного водителя-рецидивиста
Сегодня 13:59
На Сумщине 3718 человек зарегистрировались для прохождения пробного ЗНО
Сегодня 13:53
На Кролевецкий водоканал вернулся старый директор
Сегодня 13:43
view counter

Статьи

Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
Сегодня 13:09
Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
Вчера 17:17
Коронавирус на Сумщине: итоги недели
Вчера 12:55
Як жителям Сумщини перейти до нового постачальника газу? Покрокова інструкція
Вчера 11:30
Стартувала деклараційна кампанія – 2021
17.01.2021 14:30
Мовний закон: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги Сумщини
15.01.2021 16:10
Як правильно святкувати Водохреща: радять сумські рятувальники
15.01.2021 09:18
ЗНО-2021 відбудеться з нововведеннями (відео)
14.01.2021 20:14
Чому в Сумах перестали безкоштовно лікувати зуби?️ І що не так із владою?
14.01.2021 17:11
Як уникнути переохолодження та обмороження: поради сумських рятувальників
14.01.2021 14:24
Программа обучения ТРИЗ
14.01.2021 14:19
ДПС: зміни у податковому законодавстві, які набули чинності з 1 січня 2021 року
14.01.2021 13:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.