Как проходили крещенские купания в Сумах (видео) На праздник Крещения в Сумах не планировалось официальных массовых собраний, но люди собрались и погружаются в прорубь возле Харьковского моста.

Здесь завершилось богослужение после крестного хода от Спасо-Преображенского собора, пишет Суспільне.