За выходные в Сумах произошло 10 ДТП За выходные (16-17 января) патрульные проработали более 400 сообщений.

Выезжали на 10 ДТП (2 ДТП с пострадавшими, в которых травмированы 2 человека, 2 ДТП с материальным ущербом, в 6 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротоколы). Составили почти 90 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 3 за управление в состоянии опьянения). Составили 40 административных материалов за нарушение общественного порядка. Задержали мужчину, вероятно, причастного к нанесению телесных повреждений. Раскрыли 2 наркопреступления. Обнаружили человека в розыске. Выявили факт управления с водительским удостоверением, которое имеет признаки подделки.