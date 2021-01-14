Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:03269

За выходные в Сумах произошло 10 ДТП

За выходные (16-17 января) патрульные проработали более 400 сообщений.

Выезжали на 10 ДТП (2 ДТП с пострадавшими, в которых травмированы 2 человека, 2 ДТП с материальным ущербом, в 6 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротоколы). Составили почти 90 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 3 за управление в состоянии опьянения). Составили 40 административных материалов за нарушение общественного порядка. Задержали мужчину, вероятно, причастного к нанесению телесных повреждений. Раскрыли 2 наркопреступления. Обнаружили человека в розыске. Выявили факт управления с водительским удостоверением, которое имеет признаки подделки.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 61 новый случай заболевания COVID-19: 10 летальных
Сегодня 08:56
Фирма Лукьяненко-младшего взимает с «Сумского НВО» более 600 млн грн
Вчера 21:02
Сумской исполком рассмотрит повышение тарифов в маршрутках до 7 грн
17.01.2021 20:56
В деле бывшего зампрокурора Сумской области допрашивали свидетеля
Сегодня 15:02
В Сумах отмечают крещение (фоторепортаж)
Сегодня 14:48
В Сумах отмечают крещение (фоторепортаж) 19 января христиане восточного обряда отмечают праздник Крещения Господнего
Сегодня 14:48
Мэр Сум окунулся в прорубь (видео)
Сегодня 14:34
Как проходили крещенские купания в Сумах (видео)
Сегодня 14:25
За выходные в Сумах произошло 10 ДТП
Сегодня 14:03
В Сумах патрульные остановили пьяного водителя-рецидивиста
Сегодня 13:59
На Сумщине 3718 человек зарегистрировались для прохождения пробного ЗНО
Сегодня 13:53
На Кролевецкий водоканал вернулся старый директор
Сегодня 13:43
view counter

Статьи

Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
Сегодня 13:09
Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
Вчера 17:17
Коронавирус на Сумщине: итоги недели
Вчера 12:55
Як жителям Сумщини перейти до нового постачальника газу? Покрокова інструкція
Вчера 11:30
Стартувала деклараційна кампанія – 2021
17.01.2021 14:30
Мовний закон: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги Сумщини
15.01.2021 16:10
Як правильно святкувати Водохреща: радять сумські рятувальники
15.01.2021 09:18
ЗНО-2021 відбудеться з нововведеннями (відео)
14.01.2021 20:14
Чому в Сумах перестали безкоштовно лікувати зуби?️ І що не так із владою?
14.01.2021 17:11
Як уникнути переохолодження та обмороження: поради сумських рятувальників
14.01.2021 14:24
Программа обучения ТРИЗ
14.01.2021 14:19
ДПС: зміни у податковому законодавстві, які набули чинності з 1 січня 2021 року
14.01.2021 13:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.