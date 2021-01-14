В Сумах патрульные остановили пьяного водителя-рецидивиста Лишенного права управления и с признаками опьянения водителя остановили патрульные в Сумах.

Патрулируя улицу Привокзальную, внимание инспекторов привлек автомобиль, водитель которого нарушал ПДД. Остановив авто, стражи порядка обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. А проверив его личность по имеющимся полицейским базам данных, установили, что 29-летний мужчина лишен права управления на год именно за вождение в нетрезвом состоянии. Патрульные предложили гражданину пройти освидетельствование на месте остановки или в учреждении здравоохранения. В присутствии свидетелей он категорически отказался от освидетельствования.

На водителя инспекторы составили админматериалы по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) и ч. 2 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года) КоАП. Также инспекторы отстранили его от управления.