Ночью в Ромнах пожарные ликвидировали возгорание в жилом секторе Сегодня, 19 января, в 3:14 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорание гаража по ул. Первомайская 27 в г. Ромны.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым и пламя из-под кровли. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горит гараж и хозяйственная постройка под одной крышей, а огнем охвачены перекрытие на площади до 15 кв. м, кровля на площади до 20 кв. м, стены на площади до 9 кв. м, автомобиль «Нива», который пожарные сразу же выкатили наружу, а также предметы домашнего обихода, которые хранились внутри. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные сооружения и жилой дом, расположенный рядом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 800 метров от очага горения.

В 3:29 возгорание локализовали, а в 5:17 - потратив на тушение почти 19 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.