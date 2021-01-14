На Сумщине спасатели дважды оказывали помощь гражданам 18 января в 9:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Ковпака в г. Белополье.

По предварительным данным в квартире находилась женщина, которая не могла самостоятельно открыть дверь. На место вызова прибыло отделение дежурного караула 20-й государственной пожарно-спасательной части. Работники Службы спасения с помощью немеханизированного инструмента попали в квартиру и передали женщину родственникам.

В тот же день похожий случай произошел по ул. Успенского в г. Сумы. В 20:27 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи. По прибытию было установлено, что в квартире находилась женщина, которая упала и не могла самостоятельно подняться. Спасатели помогли старушке встать и передали ее работникам скорой.

Всего для оказания помощи привлекалось 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.