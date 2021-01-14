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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:08142

На Сумщине будут судить уголовника, который изнасиловал 14-летнюю девушку

На Сумщине будут судить мужчину, который через месяц после освобождения из мест несвободы, совершил ряд преступлений, в том числе изнасиловал на кладбище несовершеннолетнюю.

Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 32-летнего мужчины, который уже через месяц после освобождения из мест несвободы совершил ряд преступлений.

Установлено, что обвиняемый до этого уже был 4 раза осужден, в том числе и за убийство молодой девушки. 21 сентября 2020 года он освободился из мест лишения свободы, где провел более 12 лет. А уже 6 ноября 2020 года в полночь мужчина увидел 14-летнюю девушку, которая шла сама по улице в г. Конотоп, догнал и силой затащил ее на кладбище, где и изнасиловал. После чего скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой ее мобильный телефон.

В то же время в октябре он уже успел напасть на четырех человек, в том числе и малолетних, и, иногда применяя силу, отбирал у них мобильные телефоны. Похищенные гаджеты сдавал в ломбард.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 152 (изнасилование), ч. 1 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст.185 (кража), ч. 2 ст.186 (грабеж) и ч. 1 ст.222 (предоставление заведомо ложной информации кредиторам с целью получения кредитов) УК Украины. За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
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