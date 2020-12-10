Сумчане рекордно быстро собрали подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках

Онлайн-петиция была зарегистрирована 18 января, а уже утром 19-го было 336 подписей (для рассмотрения нужно всего 250). Теперб ждем реакции властей.
Напомним6 на сайте горсовета опубликованы проекты решений исполкома о повышении тарифов в маршрутках до 7 грн. А мэр Сум Александр Лысенко задумал контролировать тарифы созданием некоей комиссии по тарифам. Что мешало ее создать 6,5 лет назад непонятно…
На сайте Сумского горсовета опубликованы проекты решений «Об установлении тарифов на транспортные услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего...
Мэрия Сум просрочила ответы на две петиции от горожан....
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пересмотрела тариф на отопление и горячую воду для ООО...
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), на заседании в четверг пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для...
Перевозчики, которые работают на рынке перевозок пассажиров в Сумах написали открытое письмо мэру Сум, которое разместили на одном из интернет-ресурсов...