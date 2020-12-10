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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:23665

Сумчане рекордно быстро собрали подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках

Буквально за несколько часов сумчане собрали необходимое число подписей под петицией против повышения стоимости проезда в маршрутках.

Онлайн-петиция была зарегистрирована 18 января, а уже утром 19-го было 336 подписей (для рассмотрения нужно всего 250). Теперб ждем реакции властей.

Напомним6 на сайте горсовета опубликованы проекты решений исполкома о повышении тарифов в маршрутках до 7 грн. А мэр Сум Александр Лысенко задумал контролировать тарифы созданием некоей комиссии по тарифам. Что мешало ее создать 6,5 лет назад непонятно…

Экономика Маршрутки Петиция Повышение тарифов Подорожание проезда
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