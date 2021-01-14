На Сумщине 12 тяжелых пациентов подключены к аппаратам ИВЛ Об этом сегодня, 19 января, во время брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

По его словам, по состоянию на 19 января продолжают болеть коронавирусом 4128 жителей Сумщины. Их них – 436 человек лечатся в стационарах, а 3692 – в амулаторных условиях. С начала пандемии COVID-19 диагностирован у 2386 медработников.

- Для лечения COVID-19 в стационаре задействовано 17 медучреждений, где развернуто 1744 койки, - уточнил Сергей Бутенко. – На сегодня занято только 538 койко-мест, что составляет 30,8%. Свободны 1206 коек (831 – обеспечены кислородом). Всего в 17 больницах, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, в наличии 131 аппарат ИВЛ. На сегодня 12 человек, которые находятся в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. К сожалению, количество тяжелых и запущенных случаев увеличивается.