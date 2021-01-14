На Сумщине 12 тяжелых пациентов подключены к аппаратам ИВЛ

По его словам, по состоянию на 19 января продолжают болеть коронавирусом 4128 жителей Сумщины. Их них – 436 человек лечатся в стационарах, а 3692 – в амулаторных условиях. С начала пандемии COVID-19 диагностирован у 2386 медработников.
- Для лечения COVID-19 в стационаре задействовано 17 медучреждений, где развернуто 1744 койки, - уточнил Сергей Бутенко. – На сегодня занято только 538 койко-мест, что составляет 30,8%. Свободны 1206 коек (831 – обеспечены кислородом). Всего в 17 больницах, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, в наличии 131 аппарат ИВЛ. На сегодня 12 человек, которые находятся в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. К сожалению, количество тяжелых и запущенных случаев увеличивается.