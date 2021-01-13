Сколько свободных ковидных коек на Сумщине? По состоянию на 19 января количество инфекционных коек в учреждениях здравоохранения первой очереди области насчитывается 1744 коек, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19.

За исключением детских, заняты больными - 435 коек, что составляет 26,7%. Кроме того пациентами с подозрением на COVID-19 - 94 койки. Общее количество детских коек - 115, заняты больными - 1, что составляет 0,9%, заняты пациентами с подозрением на COVID-19 - 8 коек.

Всего в учреждениях резерва области насчитывается 195 коек, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. Подробная информация о заполненности коек (процент) в учреждениях здравоохранения Сумской области, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 по ссылке: http://sm.gov.ua/ru/oda/21225.