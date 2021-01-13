На Сумщине 61 новый случай заболевания COVID-19: 10 летальных По состоянию на 19 января в Сумской области 44445 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 61 человека (Глухов - 1, Глуховский р-н - 1, Краснопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 1, Недригайловский р-н - 2, Сумы - 46, Сумской р н - 3, Тростянецкий р-н - 5, Шостка - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 588 летальных случая, из них за минувшие сутки - 10 (Кролевецкий р-н - 1, Сумы - 7, Шостка - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 39729 человек, из них за минувшие сутки - 426 (Белопольский р-н - 2, Бурынский р-н - 55, Глухов - 82, Глуховский р-н – 19, Конотоп - 1, Кролевецкий р-н - 47, Лебедин - 1, Липоводолинский р-н - 6, Недригайловский р-н - 26 Ахтырка - 1, Путивльский р-н - 62, Ромны - 5, Роменский р-н - 4, Середина-Будский р-н - 2, Сумы - 55, Сумской р-н - 17, Тростянецкий р-н - 4, Шостка - 34, Шосткинский р-н - 3).