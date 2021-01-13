Без заходів та масових занурень: як святкуватимуть Водохреще-2021 у Сумах

Разом із тим, він звернувся до правоохоронців, щоб ті слідкували за порядком, якщо сумчани самі організуються для занурення в річку, пише Суспільне.
У сумських храмах День Богоявлення і Хрещення Господнього розпочнеться ранковими молитвами, літургіями й освяченням води на території церков. Хресна хода відбудеться тільки від Спасо-Преображенського собору.
Неподалік Харківського мосту обладнали місце для занурення. Сюди о 12-тій годині 19 січня і йтиме хода зі Спасо-Преображенського собору. Про це Суспільному телефоном розповів прессекретар Сумської єпархії. Ще одна ополонка буде у районі пішохідного мосту на Заливній. Її бурили за день до свята.
"Є у нас дозвіл міськвиконкому, ми їх повідомили ще в грудні, що у нас тут традиційно з 2002 року ополонка. В цьому році трішки інакше це буде, без хресної ходи, поліція тут буде забезпечувати дотримання дистанції", – розповів староста Серафимо-Сергіївського храму УПЦ Андрій Гальменко.
У храмах Православної церкви України хресної ходи не планують. У Свято-Воскресенському соборі кажуть: купання в ополонці не засуджують, але то не є церковною традицією.
"Останнім часом склалася в нас така традиція – купання в ополонці. Люди думають, що змивають свої гріхи, загартовують тіло і дух і по-третє, думають, що це традиція. Немає досліджень ніяких, що ці купання були в нашій державі. Як ми можемо очиститися в ополонці? Ніяк", – говорить протоієрей, старший благочинний Сумської єпархії ПЦУ Богдан Козенко.
Рятувальники та водолази обладнані ополонки за день для свята не обстежували – раніше це робили обов’язково.
"Виставляємо пост в районі "Здибанки" і в районі Харківського мосту. Люди, я думаю, все одно прийдуть купатись, не дивлячись на те, що зараз локдаун, наче як не можна. Подивимось: якщо будуть люди – вийдемо", – зазначив начальник Сумської міської рятувально-водолазної служби Олександр Мізенко.
За прогнозом Сумського гідрометцентру, завтра на Сумщині буде північний вітер 5-10 м/с, температура повітря вночі -19..-24*С, вдень -11..-16*. Температура води у Пслі – близько +3*С.
Сімейна лікарка Людмила Цюкало каже, що людям з хронічними хворобами, на кшталт, гіпертонії, ішемічної хвороби серця та цукрового діабету – не варто пірнати в ополонку.
"Такі пацієнти повинні з обережністю ставитися до цього. Щоб стан здоров'я, тиск був у нормі. Якщо самопочуття недобре, не рекомендуємо. Після купання не рекомендується вживати алкогольні напої, краще зігрітися чаєм", – зазначає Людмила Цюкало.