Без заходів та масових занурень: як святкуватимуть Водохреще-2021 у Сумах У Сумах цього року не буде масового занурення та заходів на Водохреще. Про це 18 січня під час апаратної наради сказав міський голова Олександр Лисенко.

Разом із тим, він звернувся до правоохоронців, щоб ті слідкували за порядком, якщо сумчани самі організуються для занурення в річку, пише Суспільне.

У сумських храмах День Богоявлення і Хрещення Господнього розпочнеться ранковими молитвами, літургіями й освяченням води на території церков. Хресна хода відбудеться тільки від Спасо-Преображенського собору.

Суспільне Суми

Неподалік Харківського мосту обладнали місце для занурення. Сюди о 12-тій годині 19 січня і йтиме хода зі Спасо-Преображенського собору. Про це Суспільному телефоном розповів прессекретар Сумської єпархії. Ще одна ополонка буде у районі пішохідного мосту на Заливній. Її бурили за день до свята.

"Є у нас дозвіл міськвиконкому, ми їх повідомили ще в грудні, що у нас тут традиційно з 2002 року ополонка. В цьому році трішки інакше це буде, без хресної ходи, поліція тут буде забезпечувати дотримання дистанції", – розповів староста Серафимо-Сергіївського храму УПЦ Андрій Гальменко.

Суспільне Суми

У храмах Православної церкви України хресної ходи не планують. У Свято-Воскресенському соборі кажуть: купання в ополонці не засуджують, але то не є церковною традицією.

"Останнім часом склалася в нас така традиція – купання в ополонці. Люди думають, що змивають свої гріхи, загартовують тіло і дух і по-третє, думають, що це традиція. Немає досліджень ніяких, що ці купання були в нашій державі. Як ми можемо очиститися в ополонці? Ніяк", – говорить протоієрей, старший благочинний Сумської єпархії ПЦУ Богдан Козенко.

Рятувальники та водолази обладнані ополонки за день для свята не обстежували – раніше це робили обов’язково.

"Виставляємо пост в районі "Здибанки" і в районі Харківського мосту. Люди, я думаю, все одно прийдуть купатись, не дивлячись на те, що зараз локдаун, наче як не можна. Подивимось: якщо будуть люди – вийдемо", – зазначив начальник Сумської міської рятувально-водолазної служби Олександр Мізенко.

За прогнозом Сумського гідрометцентру, завтра на Сумщині буде північний вітер 5-10 м/с, температура повітря вночі -19..-24*С, вдень -11..-16*. Температура води у Пслі – близько +3*С.

Сімейна лікарка Людмила Цюкало каже, що людям з хронічними хворобами, на кшталт, гіпертонії, ішемічної хвороби серця та цукрового діабету – не варто пірнати в ополонку.

"Такі пацієнти повинні з обережністю ставитися до цього. Щоб стан здоров'я, тиск був у нормі. Якщо самопочуття недобре, не рекомендуємо. Після купання не рекомендується вживати алкогольні напої, краще зігрітися чаєм", – зазначає Людмила Цюкало.