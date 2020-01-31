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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:02144

Фирма Лукьяненко-младшего взимает с «Сумского НВО» более 600 млн грн

Через Хозяйственный суд Днепропетровской области фирма, принадлежащая оффшорной компании Владимира Лукьяненко, взимает с акционерного общества «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» в свою пользу 646,438млн грн.

Соответствующий судебный приказ о принудительном исполнении судебного решения опубликован в судебном реестре. Согласно приказу, эту сумму с АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» взимает ООО «Стандартинвест-Юг». Конечным бенефициарным владельцем последнего является гражданин Российской Федерации Лукьяненко Владимир Владимирович - сын Лукьяненко Владимира Матвеевича.

Что интересно, конечным бенефициарным собственником и самого акционерного общества «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» является все тот же Лукьяненко-младший. То есть, по сути, одна фирма Лукьяненко забирает сотни миллионов у другой компании. При этом, напомним, работникам завода предприятие задолжало около 170 млн гривен зарплаты, пишет sumy.today.

Экономика СМНПО
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