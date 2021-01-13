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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:01185

На Сумщине пожарные шесть раз ликвидировали возгорание в жилых домах

За минувшие сутки на Сумщине возникли возгорания жилых домов на территории Сумской, Белопольской, Бурынской ОТГ и г. Конотоп и Ромны.

Так, в частности, 18 января в 00:08 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома на 2-х хозяев по ул. Садовая в г. Конотоп. О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала резкий запах дыма в помещении. На тушение были направлены дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что огнем охвачено перекрытие на площади в 4 кв. м и стены на площади до 1 кв. м. Существовала угроза опрокидывания огня на весь жилой дом, гараж и три хозяйственные постройки расположены рядом.

Потратив на тушение 1,5 тонны воды в 00:22 пожарным удалось локализовать пожар, в 1:26 - ликвидировать.

По предварительным выводам специалистов причиной возгораний стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество
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