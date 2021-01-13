Сумчане голосуют против повышения стоимости проезда в маршрутках На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Не повышать стоимость проезда в маршрутных такси».

«Оставить стоимость проезда в маршрутных такси в городе Сумы, которая актуальна на 17 января 2021 года, то есть 5 грн.

Аргументы и факты:

1. Обещанные улучшения качества перевозки в маршрутных такси с прошлого повышения цены не состоялись.

2. Маршрутки грязные, техническое состояние неудовлетворительное, маршрутки горят во время езды на своих рейсах, есть случаи, когда водители во время работы смотрят YouTube и иногда находятся в состоянии наркотического опьянения.

3. Несоблюдение графиков движения.

Действия:

Сумчане в ожидании закупки коммунального современного комфортного транспорта, который дополнительно дает возможность перевозки колясок с детьми, людей с особыми потребностями и велосипедами.

Предложение и требования:

1. Создание рабочей группы из представителей громады, исполнительной власти и представителей перевозчиков по изучению вопроса стоимости проезда и принятия решений по оставлению без изменений или поднятия стоимости только после рекомендаций рабочей группы.

2. Соблюдение перевозчиками всех условий договоров на перевозку пассажиров», - пишет автор петиции Силич Константин Валерьевич.

Подписать петицию можно здесь.