Сумчане просят восстановить мэрскую онлайн-приемную На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Онлайн приемная городского головы г. Сумы».

«Просьба на время карантина, локдауна восстановить онлайн приемную Сумского городского головы на сайте smr.gov.ua», - пишет автор петиции Купцов Виталий Алексеевич.

По состоянию на 18 января петицию подписали 7 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 43 дня.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: онлайн-приемная мэра появилась на сайте мэрии при предыдущем городском голове Геннадии Минаеве, который лично отвечал на вопросы сумчан. При нынешнем она просуществовала совсем недолго, а отвечали на вопросы чиновники мэрии.